Sosyal medyaya yansıdı: 'Oyuncu Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi' iddiası

04 Temmuz 2021 Pazar, 10:29

Elmalı’da 2 küçük kardeşin anneleri, üvey babaları ve onların arkadaşları tarafından cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edildiğinin duyulması Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, karara #ElmalıDavası etiketiyle binlerce kişi tepki göstermişti.

Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından, birçok isim de maruz kaldığı istismar olaylarını ifşa etti. Çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıklayan oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ardından, oyuncu Seray Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını söylemişti.

'ÖZ BABASININ İSTİSMARINA UĞRADI' İDDİASI

Son olarak, 'Bizim Hikâye', 'Sen Çal Kapımı', 'Elif' gibi dizilerde rol alan oyuncu Melisa Döngel'in öz babası tarafından istismara uğradığı iddia edildi. Olayın ardından babasının tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Döngel'in ise istismar olayının izlerini atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Genç oyuncunun, kendi yaşadıklarını yaşamaması amacıyla 17 yaşındaki kız kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olduğu da sosyal medyaya yansıdı.

Döngel, şimdilerde 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde yer alıyor.