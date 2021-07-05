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Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen Melisa Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. İddiaya göre birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadıklarını atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.