<p>Türkiye'nin gündeminden düşmeyen çocuk istismarına yönelik tepkiler kamuoyunda sürüyor. Son olarak oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklayıp sessiz kalınmaması gerektiğini söylemişti. İki oyuncunun ardından yeni bir iddia ise oyuncu Melisa Döngel cephesinden geldi.</p>
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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen çocuk istismarına yönelik tepkiler kamuoyunda sürüyor. Son olarak oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklayıp sessiz kalınmaması gerektiğini söylemişti. İki oyuncunun ardından yeni bir iddia ise oyuncu Melisa Döngel cephesinden geldi.

<p>Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen Melisa Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. İddiaya göre birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadıklarını atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.</p>
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Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen Melisa Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. İddiaya göre birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadıklarını atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

<p>Babası tarafından istismar edildiği ve kardeşinin velayeti için mücadele verdiği iddia edilen Melisa Döngel’e destek yağdı. Ünlü isimler de 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili duygularını paylaştı.</p><p><strong>İşte o destek mesajlarından bazıları...</strong></p>
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Babası tarafından istismar edildiği ve kardeşinin velayeti için mücadele verdiği iddia edilen Melisa Döngel’e destek yağdı. Ünlü isimler de 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili duygularını paylaştı.

İşte o destek mesajlarından bazıları...

<p>Kerem Bürsin.</p>
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Kerem Bürsin.

<p>Defne Samyeli.</p>
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Defne Samyeli.

<p>Neslihan Yeldan.</p>
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Neslihan Yeldan.

<p>Elçin Afacan.</p>
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Elçin Afacan.

<p>Farah Zeynep Abdullah.</p>
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Farah Zeynep Abdullah.

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