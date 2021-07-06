Soylu haberlerine "Jet" hızıyla engelleme

06 Temmuz 2021 Salı, 11:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailesinin Akmerkez'de bulunan şirketine dair gazetemizde yer alan yazı ve haberlere "jet" hızıyla erişim engeli getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu arasında kavgaya neden olduğu iddia edilen Soylu’nun kuzeninin hastanelere tıbbi malzeme sattığı iddiası gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve muhabirimiz Erdem Sevgi tarafından haberleştirildi.

YAZARIMIZ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Barış Terkoğlu, erişim engeli getirilen "Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri" başlıklı yazısında, EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu ile Soylu ailesinin şirketinin bağlantısını anlatmıştı. Terkoğlu, "Sedat Peker, 'kardeşi' dedi ama aslında kuzeni. Mehmet Soylu, Süleyman Soylu’nun amcası Neşat Soylu’nun oğlu. Ekşioğlu’nun Akmerkez’deki komşusu olan, sosyal medya paylaşımlarında da Ekşioğlu’nun yöneticileriyle omuz omuza duran şirket Soylu ailesinin yönetiminde" demişti.

Ayrıca Terkoğlu'nun dün yayımlanan "Kuzen Soylu’nun ‘becerikli’ öyküsü" başlıklı yazısına da erişim engeli getirildi. Terkoğlu yazısında, Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu'nun bir dönem yöneticisi de olduğu RD Global'i ve sağlık sektöründeki faaliyetlerini anlatmıştı. Terkoğlu'nun Soylu'nun kuzeni hakkındaki yazılarına ise RD Global tarafından erişim engeli talebi yapıldığı görüldü.

Öte yandan erişim engeli getirilen "Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca’yı karşı karşıya getiren ihalelerin detayları netleşti" başlıklı haberimizde ise CHP Milletvekili Murat Emir'in Soylu’nun kuzeninin hastanelere tıbbi malzeme sattığına dair ifadeleri yer alıyordu.