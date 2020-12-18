Bahçeli’den “İttifakı dağıtmaya zemin hazırlıyor” sözlerine yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nı dağıtmak için zemin hazırladığını ifade etti. Kılıçdaoğlu’na yanıt veren Bahçeli, “Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Olay TV’de, Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nı dağıtmaya yönelik zemin hazırladığını ifade etti.
TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yanıtında, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in bir çok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak” dedi.
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