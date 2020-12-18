Bahçeli’den “İttifakı dağıtmaya zemin hazırlıyor” sözlerine yanıt

18 Aralık 2020 Cuma, 18:18

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Olay TV’de, Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nı dağıtmaya yönelik zemin hazırladığını ifade etti.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yanıtında, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in bir çok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak” dedi.