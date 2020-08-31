Bahçelievler’de saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
İstanbul Bahçelievler’de 37 yaşındaki Sevim Sökmensürer Orhan Aktaş isimli erkek tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
Olay, Cuma Günü 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Orhan Aktaş isimli erkek, kız kardeşiyle birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer'in evine geldi. Aktaş ve Sökmensuer evde bir süre sözlü olarak tartıştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Aktaş Sökmensuer'i bıçakladı. Komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmensuer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayda kendisi de yaralanan fail Orhan Aktaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerden sonra Sevim Sökmensuer'in cenazesi önce İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi defnedilmek üzere memleketi Afyon'a götürüldü.
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