Bahçeli'nin başdanışmanından Tarkan'a: "Sözde Tarkan"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Hüseyin Sözlü, dünyaca ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nu orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı üzerinden hedef aldı.
Tunceli'de devam orman yangınlarına müdahalenin gecikmesiyle ilgili tepkiler sürerken şarkıcı Tarkan Tevetoğlu da "Kalbim ve dualarım Dersim'le" diyerek konuya ilişkin destek paylaşımında bulunmuştu.
Dünyaca ünlü şarkıcı, bu mesajının ardından MHP tarafından hedef alındı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, paylaşımını alıntıladığı şarkıcıya yönelik "Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan" ifadelerini kullandı.
Sözlü'nün Tarkan'a yönelik ifadeleri şöyle:
"Atatürk'ün çıkardığı Tunceli kanununa rağmen 'Dersim' deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın 'Atatürk' vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan."
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