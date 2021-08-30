Veli Ağbaba, Tunceli’de 140 hektardan fazla alanın yandığını açıkladı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Tunceli’deki orman yangını ikinci haftasına yaklaşırken bölgede inceleme yapan CHP heyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “çatışmanın ardından atılan bombayla çıktığı yönünde iddia var. Yangınlar durmuyor. Zamanında müdahale edilseydi bu kadar büyümezdi. Ne isteniyorsa yardıma hazırız” dedi.

CHP’li Ağbaba başkanlığında CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Polat Şaroğlu’ndan oluşan heyet, dün Tunceli’de süren yangın bölgesine gitti. Heyete, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan eşlik etti. Alanda incelemelerde bulunmak isteyen CHP heyetini, Tunceli Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan karşıladı. Heyetin alana girmesine izin vermeyen Albay Ceylan “Basına biz karşıymışız gibi oluyoruz. Alakası yok. Biz sizin emniyetinizi düşünüyoruz. Şimdi arkadaşımıza bir şey olsa üzülürüz. Vali beyimizin talimatıyla hareket ediyoruz, onunla bir görüşürseniz. Tehlikeli bölge oraya gitmek imkânsız. Buraya 20 kilometre mesafeden fazla. Yol yok” dedi.

‘ÖZEL MUAMELE VAR’

CHP heyeti yangın bölgesini belirli mesafeden inceleyerek halktan bilgi aldı. Cumhuriyet’e konuşan Veli Ağbaba “Amutka -Yenibaş bölgesindeki yangın sürüyor. Başka bölgelerde çıkan yangınlar da tespit ettik. Büyük yangına 2 helikopter 1 uçakla müdahale edildiği bilgisi verildi. Bizim buraya gelmemizle müdahale başladı. Oysa yangın 10 günü aşkındır sürüyor. Bölgede bir çatışma olduğu söylendi. Çatışmadan kaynaklı olarak yangın çıkmış. Sivil vatandaşlar “Yangının ilk çıktığı gün müdahale edilseydi yangın büyümezdi” diyorlar. İlk başta ‘kendi sönsün’ denilerek müdahale edilmemiş ama yangın büyümüş ve durmuyor. 140 hektardan fazla alan yandı. Yangına müdahale etmek isteyen sivil halka izin verilmemiş. Ancak günlerdir söndürülmedi” dedi. Güvenlik sebebiyle yangın bölgesine girmelerine izin verilmediğini de aktaran Ağbaba, “Doğru bilgi alınmasına valilik izin vermiyor. Burada Tunceli’ye özel bir muamele olduğu çok açık” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla geldiklerini ve bilgi aktardıklarını anımsatan Ağbaba, “Biz sorumluluk almaya hazırız. Açıklık, şeffaflık yok. Eğer bir çatışma varsa kamuoyuna duyurulması lazımdı” dedi.

‘KONTROL ALTINA ALINDI’

Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirtilerek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. OGM dün ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığını, Tunceli’deki yangınlara 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Öte yandan, HDP’li milletvekilleri de Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve STK temsilcileri ile dün bölgede bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Yangın alanına girmek isteyen HDP’lilerin girişleri güvenlik sebebiyle jandarma tarafından engellendi.