Bahçeli'nin danışmanı bu kez Ercan Kesal ve Nur Sürer'i hedef aldı: "Türk devleti temizlemeli"

02 Temmuz 2021 Cuma, 11:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in yeni hedefi, Türk sinemasının usta isimlerinden Nur Sürer'le Ercan Kesal oldu.

Yıldıray Çiçek, MHP'nin yayın organı Türkgün'de kaleme aldığı "Camdaki ve Çukur'daki hain" başlıklı yazısında Sürer ve Kesal'ı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıktıkları iddiasıyla hedefine yerleştirdi.

Yazısında "Türkiye'deki sanat camiasında gerçekten hain potansiyelimiz oldukça fazla… Bu hainler bazen milyonların dinlediği şarkıcı olarak, bazen milyonların izlediği dizi, sinema sanatçısı olarak karşımıza çıkıyor." diyen Çiçek, Nur Sürer'in katıldığı bir TV programında Demirtaş'la ilgili söylediklerini, Ercan Kesal'ın da Demirtaş’ın ‘Seher’ isimli kitabın imza törenine katılarak ona destek için bu kitabı imzaladığını hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı kimliği altında ihanete destek veren, bu terör örgütlerine propaganda desteği sağlayan çok kişi var… Bir karanlık el var, bunları ihanet yoluna ve hain olmaya sürükleyen…Yoksa milliyetçi- vatansever olarak başladığı, Mehmet Akif Ersoy’un “Eşele bir yerleri örten karı / Ot değil onlar dedenin saçları/ Dinle şehit sesleridir rüzgârı/ Haydi git evladım uğurlar ola” şeklindeki eserini seslendiren, Kurtuluş Savaşı’na, milli kahramanlara şarkılar, marşlar okuyan Ahmet Kaya gibi birisi “Vallahi dostu özledim, Vallahi Apo’yu özledim” diye teröristbaşı yaratığa şarkı söyler hâle nasıl getirilmiştir? Türk devleti, sanatçı kimliklerini kullanarak terör propagandası yapan, teröristlere sahip çıkan hainleri ya bu alandan temizlemeli ya da o karanlık ele esir olarak düştülerse onları kurtarmalıdır.

Şimdi söyleyin bakalım Nur Sürer ve Ercan Kesal… Siz bu işi gönüllü mü yapıyorsunuz yoksa karanlık ellerde esir misiniz?"