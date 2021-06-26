MHP'li Semih Yalçın'dan Tuncel'e açık hakaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e hakaret etti.
Sebahat Tuncel'i hedef alan Semih Yalçın, hakaret içeren ifadeler kullandı. Yalçın Tuncel'e, "MHP Liderini susturmak senin haddine mi düşmüş müsilaj ağızlı militan!" diyerek hakaret etti.
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