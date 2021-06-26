MHP'li Semih Yalçın'dan Tuncel'e açık hakaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e hakaret etti.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:10
MHP'li Semih Yalçın'dan Tuncel'e açık hakaret
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Sebahat Tuncel'i hedef alan Semih Yalçın, hakaret içeren ifadeler kullandı. Yalçın Tuncel'e, "MHP Liderini susturmak senin haddine mi düşmüş müsilaj ağızlı militan!" diyerek hakaret etti. 


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