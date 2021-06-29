MHP'nin yeni hedefi TELE 1: Demedi demesinler

29 Haziran 2021 Salı, 11:11

Son aylarda basın mensupları ve yayın organlarını hedef alan MHP’li isimler bu kez de TELE1’i hedef alıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in ardından bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün’deki köşesinden TELE1’i hedefine koydu.

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajını haberleştiren TELE1, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından hedef alındı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldırım, “Etik ve şeref yoksunu Tele1 isimli kurum, ahlaksız haber anlayışı ile Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey’i aklınca karalamaya çalışarak namussuzluğu habercilik anlayışı haline getirdiğini gözler önüne sermiştir. Açık ve net uyarımızdır. Nefret dilinize, algı operasyonlarınıza boyun eğecek tek bir Ülkücü yoktur. Ülkücüler bu şerefsizliğinizi unutmayacak ve hak ettiğiniz tepkiyi anlayacağınız şekilde gösterecektir!” ifadelerini kullandı.

TELE1’İn Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından paylaşım yaparak, ''Suçluların telaşı içindesiniz... Utanmazlığınızı hiçbir kılıf örtemez... Tarih nehrinde sadece bir süprüntüsünüz... Ülkü Ocakları Genel Başkanıyla ilgili suç duyurunuz melanetinizin maskesi olmaya yetmez... Alçaklıkta kimsenin eline su dökemezsiniz, melun emellerinize karşı biriz...'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ise partinin gazetesi Türkgün’deki köşesinde “Ahlaksız sol medyanın FETÖ taktikleri!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

TELE1’i hedef alan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde TELE-1 isimli televizyon kanalı bunun bir örneğini verdi. Sokakta kahpenin tekini konuşturup ve bu kahpenin Cumhur İttifakı’nın birliğinden rahatsızlığını “Bahçeli kaset mi neyin varsa söyle affederiz, oy da veririz” sözleriyle ifade etmesini haber diye sosyal medya sayfalarına, internet sayfalarına koyma ahlaksızlığını gösterdiler. Bu iftira FETÖ’nün bir mahsulü iken sözde Sol’un CHP’ye ve kuyruklarına hizmet eden televizyonu böyle bir alçaklığı, böyle bir kahpeliği haber olarak kullanabiliyor. Ülkücüler TELE- 1’i başlarına geçirse, yerle bir etse sonra Ülkücüler suçlu oluyor. Ülkücüleri sürekli hakaretlerle, iftiralarla taciz ve tahrik ediyorlar sonra Ülkücüler tepki gösterince bu sefer “Bize saldırdılar, bizi hedef gösterdiler” diyerek toplaşıp hep beraber ağlıyorlar. Bir gün bu ahlaksızlıkları, alçaklıkları ve iftiraları yüzünden gerçekten başlarına büyük bir bela alacaklar. Demedi demesinler…