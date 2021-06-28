Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri dövdüler

28 Haziran 2021 Pazartesi, 10:32

Sivas Merkez'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde önceki gün, Emin Erörer (17), Emre Karaca (16) ve Muhammed Demirel (15) bahşiş almak için, bölgedeki bir düğün salonundan çıkan konvoyun önünü kesti. Araçta bulunanlar gençlere tepki gösterdi. Araçlardan inen kalabalık, gençlere saldırdı.

Arkadaşlarını görüp yanlarına giden Oğuzhan Sefa Koç (17) da grubun saldırısına uğradı. Koç, başına ve yüzüne aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Oğuzhan Sefa Koç, çağırılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Erörer, Karaca ve Demirel de hastaneden rapor aldı. Olayın ardından Koç ve arkadaşları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'GÖZLERİMİ AMBULANSTA AÇTIM'

Yaşananları anlatan Oğuzhan Sefa Koç, "Akşam dışarıya çıktım. Telefonla konuşuyordum. Arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşım bana gelin arabasının önünü kestiklerini ve darbedildiklerini söyledi. Daha sonra video çekmek isterken yeniden araçlardan inip saldırmaya başladılar. Gözlerimi ambulansta açtım. Arada ben de kaynadım" dedi.

Emin Ertörer ise, "Birisi 'Ben emniyet amiriyim' diyerek uzaktan bize cüzdanını gösterdi. Bize 'Sizin hepinizi içeriye atarım' diyerek argo kelimeler konuştu. O adam onu dedikten sonra arabalardan kalabalık indi. Bize küfredip, tehdit ettiler" diye konuştu.