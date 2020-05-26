Bakan Dönmez: 17 bakanlık personelimizin koronavirüs testi pozitif çıktı

26 Mayıs 2020 Salı, 15:36

Fotoğraf: DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, bakanlık kuruluşlarında çalışan personel arasında 17 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından internet sitesinde 5 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan "Türkiye'deki Güncel Durum" tablosunda vaka sayısının toplam 27.069 olduğu ve toplam 574 kişinin ise yaşamını yitirdiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda;

- Bakanlığınıza bağlı birimlerde çalışan personelden kaçında Koronavirüs tespit edilmiştir?

- Koronavirüs tespit edilen personelden kaçının hastanede tedavisi sürmektedir?

- Koronavirüs tespit edilen personelden kaçı iyileşerek taburcu olmuştur?

- Koronavirüs tespit edilen personelden kaçı yaşamım yitirmiştir?

- Koronavirüs tespit edilen personelin kaçı devlet hastanesinde kaçı özel hastanede tedavi edilmiştir?

- Özel hastanede tedavi gören personele nakdi yardım yapılmış mıdır?

- Koronavirüs sebebiyle 1 Mart - 7 Nisan 2020 tarihleri arasında toplam kaç personele idari ve ücretli izin verilmiştir?

- 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle Koronavirüs Salgını gerekçesiyle Bakanlığınızca ne tür somut ve etkili tedbirler alınmıştır?"

Bakan Dönmez ise yanıtında:

"17.04.2020 tarihi itibariyle Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında çalışan 17 personelin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Bahse konu personelden 8'inin hastanede tedavisi sürmekte olup, 5'i ise iyileşerek taburcu olmuştur. Koronavirüs tespit edilen personelimizin tümü devlet hastanelerinde tedavi edilmiş olup, bu kapsamda yaşamını yitiren herhangi bir personel olmamıştır.

Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasında toplam 1.079 personele idari izin verilmiştir.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının yayınlamış oldukları Genelgeler çerçevesinde gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.