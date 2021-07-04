Ege Genç İş İnsanları Derneği'nden uyarı: Zamlar sanayiye ket vurabilir
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Son zamlar ve enflasyon sanayicinin belini büktü. Üretim bu zorlu şartlar altında gerçekleşemeyecek noktaya ulaştı" dedi.
Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, son zamla birlikte 3,5 yıl içerisinde elektrik kullanım fiyatlarına yüzde 122 oranında zam yapıldığına dikkat çekerek, "Bu zamlarla ne yazık ki sanayiye ket vurulmuş oluyor" dedi.
Üyelerinin yüzde 56'ısı imalat, inşaat, enerji ve madencilik olmak üzere sanayi alanlarında faaliyet gösteren ve önemli bir üretim gücünü temsil eden EGİAD, son zamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. İşletmelerin pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalıştığını kaydeden Yelkenbiçer, "Uzun süredir birçok zorlukla boğuşan iş dünyasına destek mekanizmalarının işletilmesi gerekir. Son zamlar ve enflasyon sanayicinin belini büktü. Üretim bu zorlu şartlar altında gerçekleşemeyecek noktaya ulaştı. İş dünyası üretim yapabilirse ülke bu çıkmazdan çıkabilecektir. Destek önümüzü açacaktır, bu şartlar altında üretime devam etmenin yolu tıkanmıştır" diye konuştu.
"ÜRETİMİN ÖNÜNDE ENGEL"
"Ülkedeki toplumsal huzurun, üretkenliğin, çalışma şevkinin olumsuz etkilenmemesi için ülke yönetiminde söz sahibi olanların zam oranlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini" söyleyen Yelkenbiçer, elektriğe yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 20 oranında gelen zamların, üretimin önünde koronavirüs kadar engel teşkil edeceğini ifade etti.
"AYAKTA KALMAK İÇİN DESTEK"
Pandeminin etkisi ve yüksek faiz-enflasyon-kur sarmalı nedeniyle halihazırda ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin, enerji maliyetlerine yapılan zamlar ile birlikte büyük bir çıkmaza girdiğini dile getiren Yelkenbiçer, dünya standartları ile yaşanan kıyasıya rekabette iş dünyasının elinin zayıfladığını kaydederek, şöyle konuştu:
"Pandeminin yıpratıcı etkisi altındaki işletmeler, yüksek faiz-kur-enflasyon sarmalı, dünya genelinde artan emtia fiyatları, küresel lojistik sorunları gibi pek çok sorunla 1,5 yıldır mücadele halindedir. Tüm zorluklara karşın üretmeye devam eden, elini taşın altına koyan iş dünyası olarak elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zammı, üretime vurulan ket olarak görmekteyiz. Türkiye'nin küresel rekabet gücü zayıflamıştır. İşletmelerin ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyacı vardır. Uzun vadeli desteklerle çarklar yerine oturacaktır. Ancak destek sağlanır ve zamlar tekrar değerlendirilebilirse küresel rekabet gücü artacaktır."
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