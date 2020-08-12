Bakan Dönmez'den 'Oruç Reis' paylaşımı: Sismik kablo Akdeniz'e indi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görüntüsünü kişisel Twitter hesabından paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.
Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Oruç Reis'in görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"ENERJİNİZ YÜKSEK OLSUN"
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."
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