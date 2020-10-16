Bakan duyurdu: Yeni istihdam paketi geliyor

16 Ekim 2020 Cuma, 09:46

Koronavirüs sürecinde birçok destek paketini devreye alan hükümet yeni bir düzenleme yapacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Yeni düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşsizlik ödeneği alanların istihdama dönüşü teşvik edilecek.

Yeni istihdam paketi ile birlikte belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak.