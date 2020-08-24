Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nde yapılan işlem doğru

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:33

NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'ndeki restorasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersoy şunları kaydetti:

"YAPILAN İŞLEM DOĞRU, KULLANILAN EKİPMAN YANLIŞ"

"Galata Kulesi'nde bizimde hoş bulmadığımız bir fotoğrafla gündeme geldi. Ama tek bir kare ile yorumlamanın çok hakkaniyetsiz olduğunu belirtmek istiyorum. 1962'li yıllarda ilk kez ciddi bir restorasyon kararı alınıyor. Tabi o zamanki dönemin anlayışında beton ve betonarme kabul görmüş ama bugün kabul görünüyor tabi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte bir restorasyon kararı alındıktan sonra Anıtlar Genel Kurulu'nun almış olduğu kararla, 'Buraya özgü olmayan yapının malzemenin ayrıştırılması, raspalanarak özgün malzemenin kalması' kararı veriliyor. Özellikle çatı kısmında özellikle o külah kısmı tamamen betonarme hale getirilmiş. Anıtlar Kurulu kararına istinaden çalışma başlıyor. Önce bir raspa yapılıyor sonradan yapılan eklentiler oradan çıkartılıyor. Çürütme ve tümleme dediğimiz bir terim var. Beton orijinal yapıyı çürütüyor. Duvarın belli bir kısmı gitmiş ve tümlerken inşaat demiri betonla yapılmış. Anıtlar Kurulu 'bunu al' diyor. Daha özgün malzeme ile onu tümlüyorsunuz. yapılan işlemlerde bu aslında. Yapılan işlem doğru kullanılan ekipman yanlış. Bir sertifika programı da bu restorasyonlar için hazırlıyoruz. Hem bu restorasyon ihalelerine girecek müteahhitlere belli belglerin verilmesi, hem onların ustalara ve işçilere belli sertifikaların verilmesi, hem restorasyonla ilgili eğitimlerin de verileceği bir sertifikasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz. Önemli olan tabi ceza keserseniz bu tür olaylarda ama önemli olan bunları önlemek. Bunun içinde eğitim ön plana çıkıyor. Bu nedenle bir sertifikasyon süreci de başlatıyoruz."

"Beyoğlu Kültür yolu Galataport'la gündeme gelmiş bir konu. Galataport ve Atatürk Kültür Merkezi iki uç noktası. Galataport'ta tabi cruise operasyonları ertelendi ama önümüzdeki yıl inşallah hizmete girecek. Galataport da inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek ve buradan başlayarak Beyoğlu Kültür Yolu projesi hayata geçecek. Eski kültür hayatını Beyoğlu'na getirmeyi amaçlayan bir çalışma. Galata Kulesi meydanının da kültür meydanı haline getirmeyi amaçlıyoruz."