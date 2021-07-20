Turizmde ‘Delta’ endişesi: Turizmci ağustostan sonrası için plan yapamıyor

20 Temmuz 2021 Salı, 02:00

Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl tatil yapamayan yerli ve yabancı turistler tatil bölgelerine akın ederken dünya turizminde “Delta” varyantı korkusu artıyor. Yunanistan’ın jet sosyetenin tercih ettiği Mikonos’la birlikte beş adada alınan kapanma kararı, Türkiye’ye yeni turist akını olarak değerlendirilse de endişe büyüyor. Turizmcinin gözü dünyayı etkisi altına almaya başlayan Delta varyantının yayılım hızında. Turizm sektörü temsilcileri Ağustos 15’ten sonrası için plan yapmanın mümkün olmadığı görüşünde.

Uzun bayram tatilinin de etkisi ile hareketli günler yaşayan turizm sektörünün hedefi kayıplarını telafi etmek. Bu yıl kapanma kararları nedeniyle hazirandan sonra hareketlenen sezonun ekim ve kasım aylarını da kapsaması tahmin edilirken 9 günde 10 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor. Türkiye’nin kaynak pazarları olan Rusya ve Almanya’dan turistlerin gelmesi sektöre umut veriyor ancak Delta varyantıyla şok yaşayan ve yeniden kapanmakta olan İngiltere’den ise beklenti azalıyor.

Türkiye’nin aşı şartı dışında PCR testini zorunlu tutmaması nedeniyle özellikle Ürdün, Filistin, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerden gelişler de artıyor.

‘ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ’

Turizmci yaşanan yoğunluğa rağmen 1.5 yıllık kaybın telafi edilemeyeceğini söylüyor. Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Erkan Ustaoğlu, hem yerli hem de yabancı turistin şu an tatil beldelerine adeta akın ettiğini ve tüm otellerin dolu olduğunu belirtiyor. Ancak bu yoğunluğun sürmesinin Delta varyantındaki gelişmelere bağlı olduğunu ekleyen Ustaoğlu, şunları söylüyor:

“ 9-10 gün boyunca tatil beldeleri çok yoğun olacak ancak bu doluluk 1.5 yıllık gelir kaybını karşılamaya yetmez. Asıl korkumuz ise Ağustos 15’ten sonra. Sezonun uzayıp uzamayacağı Delta varyantına bağlı.”

ÖNLEMLER GELEBİLİR

Jolly Tur Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, turizmde bir yığılma olduğunu ancak bunun bir nedeninin de açılmayan otellerden kaynaklandığını söylüyor. Gökçe, Delta varyantı etkisinin kendilerini de endişelendirdiğini ekleyerek şunları söylüyor: “Ancak özellikle Rusya’dan gelişler devam ediyor. Vaka sayılarının artıyor olması belki yeni tedbirler alınmasına neden olabilir. Fakat şu an rezervasyonlarda sorun yok. Otellerde yemek salonları ve gece aktivitelerine belki kısıtlama gelebilir diye düşünüyoruz. Çünkü misafirler yazılı olarak da bildirilmiş kurallara uymuyor.”

Jules Verne Travel ve Event Genel Müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar ise Delta varyantı ve diğer varyantların 1.5 yıldır iş yapmayı bekleyen otel ve işletmeleri endişelendirdiğini belirterek otellerde konaklayanların kurallara uymadığının altını çiziyor. Büyükpınar, “Otellerimiz kurallara özen gösteriyor ancak misafirlerimiz bizimle aynı özeni göstermiyor” diyor.



OTELCİLERDEN FAHİŞ ARTIŞ TEPKİSİ

Emlak Vergisi’nde yeni değer artışları turizmciyi de kızdırdı. Pandemiden en fazla darbe yiyen sektör olarak fahiş artışların otelcilere yeni faturalar çıkaracağını belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) bir açıklama yaparak sektör temsilcilerinin tepkisini dile getirdi.

“Emlak Vergisi’nde beş katı aşan turizm ve konaklamaya yeni bir fatura çıkardı” diyen TÜROB, “Sektör olarak tarihimizin en kötü dönemini yaşadığımız bu dönemde arsaların birim metrekare fiyatlarında bu kadar aşırı değer artışını gerektirecek herhangi bir haklı neden ve hiçbir hukuki dayanak bulunmamaktadır. Bu fahiş değerler ile anayasa ve kanunlarımızda öngörülen vergilendirme amacı aşılmış, sosyal devlet anlayışına aykırı hale gelmiştir ve iptali gerekir.”

Sektör temsilcileri de bir otelin vergisinde 2022 yılı için ödemesi gereken tutarın 5 katı aşan tutarda artırılarak belirlendiğini, önümüzdeki 4 yıl için emlak vergilerinin fahiş tutarlara ulaşacağını kaydetti.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ AKDENİZ’İ SEÇTİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, koşullar uygun olursa bu yıl sezonun kasım ayına kadar uzayacağı görüşünde.

Bağlıkaya, 5 milyonu yurtdışında yaşayan Türk ziyaretçi olmak üzere toplamda 25 milyon ziyaretçi ağırlayıp 18-20 milyar dolar bandında turizm geliri elde etmesini beklediklerini söylüyor.

Havucum.com’un yaptığı araştırmaya göre ise tatilcilerin yüzde 43’ü Akdeniz Bölgesi’ni, yüzde 34’ü

Ege Bölgesi’ni, yüzde 10’u da Karadeniz Bölgesi’ni tercih etti. Tatile ayrılan bütçe ortalama 2 bin ile 5 bin TL arasında.