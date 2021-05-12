Bakan Gül'den e-Duruşma açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün itibarıyla e-duruşmayı Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün itibarıyla e-duruşmayı Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "E-duruşmayı bugün itibarıyla Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun" dedi.
E-duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 12, 2021
Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun.
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