Bakan Gül'den "Hakim-savcı" açıklaması

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:49

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreninde konuştu.

"Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız" diyen Gül, Sizleri hakim - savcı olarak da görmek isteriz. Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.

Bakan Gül şöyle konuştu:

"Yorumu yaparken hukukun üstünlüğüne daima dikkat edin. Yargı jüristokrasisine ulaşmamak, yargısal aktivizme ulaşmamak en önemli amacınız olsun. Görüyoruz ki Türkiye'de hukuk fakültesi mezunu olmadan, hakim sınavını kazanmadan, hakimlik adaylığını, stajını yapmadan, tekrar sınavı kazanmadan Türkiye'de binlerce hakim var. Yargılama yapıyor, infaz yapıyor, mahkeme gibi karar veriyor.

Yargıyı yargıya bırakalım. Yargısız infaz yapmayalım. Delile göre hakim karar verir. Hakimlerin yerine geçip karar verme yargıya en büyük haksızlık olur. En büyük haksızlık olur.

Yargıyı yargıya bırakalım. Yargı kendi kararını adil bir şekilde verecektir.

Yürüyen bir dava hakkında konuşma yetkisini anayasa kimseye vermemiştir. Anayasanın vermediği yetkiyi kimsenin kullanmaya hakkı yoktur."