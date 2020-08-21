Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu, İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz (imeak) bölgeleri deniz ticaret odası'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumu, bugünkü ve gelecekteki dönemine ilişkin hedeflerine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlık olarak denizciliğin gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sektöre yaptığımız her yatırımda ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bakanlık olarak denizcilik sektörünün gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile ortak aklı işletiyoruz. Sektörün sorunlarını bizim sorunlarımız olarak görüyoruz. Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak ve denizlerimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

"SEKTÖRE VERDİĞİMİZ DESTEK MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI"

Bakan Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerin ulaşım, ticaret, turizm ve doğal kaynaklar bakımından büyük imkanlar sağladığına işaret ederek, "Tersanelerimizden limanlarımıza, sahillerimizden açık denizlerimize kadar sektörümüze verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı. Denizlerimizin sunduğu katma değeri yüksek imkanlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öğleden sonra vereceği müjde öncesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiyemizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" ifadesini kullandı.



