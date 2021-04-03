Bakan Karaismailoğlu: Zamlar için müşteri memnuniyetlerine bakıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ve yol ücretlerinin yüksekliğiyle ilgili olarak "müşteri memnuniyetleri"ni değerlendirdiklerini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
Bakan Karaismailoğlu'na köprü ve yol geçiş ücretlerinin fahiş oranlarda olmasıyla ilgili yurttaşların tepkili olduğu hatırlatıldı. Karaismailoğlu ise tepkileri haklı bulduklarını, bu konuyu kendi içinde de tartıştıklarını belirtirken "müşteri memnuniyeti"ne baktıklarını söyledi. Karaismailoğlu'nun yurttaşı "müşteri" olarak gördüğünü açıkça dile getirdiği bu ifadesi akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin anonim şirket gibi yönetilmesi gerektiğini söylemesini" getirdi. Erdoğan, "Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı, yürü yürüyebilirsen... Bu ülke bu şekilde sıçramaz" demişti.
Karaismailoğlu'nun ifadelerinden özetler şöyle:
İSTANBUL TRAFİĞİ
İstanbul dünyanın çok özel bir şehri. 1995 yılında İstanbul'da işe başladığımda 1 milyon araç vardı şimdi 4.5 milyon araç var. Trafik sıkıntısına sonuç için trafik modelleri tartışılıyor. 1990'da tartışılıyordu. 1995'ten sonra yatırımlar yapılınca trafik durulmuştu. Değişken modeller var. İstanbul'da yapılması gereken işler var. Kalan metroların bitirilmesi, kavşakların bitirilmesi, sinyalizasyonun iyileştirilmesi lazım. Aktif ekibin orada çalışması lazım. Altyapıyı iyi kurmak ve geliştirmek için çalışmak lazım.
KANAL İSTANBUL
Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak.
YOL-KÖPRÜ ÜCRETLERİ
O tepkileri haklı buluyoruz. Bu bir finansal modelin karşılığı aslında Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları kendi içimizde tartışıyoruz, anketler yapıyoruz, müşteri memnuniyetlerine bakıyoruz.
AŞI PASAPORTU
Sonuç alınmadı ama Avrupa'da tartışılıyor. Hangi aşıyı kabul edecekler, neleri kapsayacak. Konuşuluyor, netleşmedi. Avrupa'da büyük sıkıntı var. Biontech'in üretimi de sınırlı.
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