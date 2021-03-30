Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldığını belirterek, "Kanal İstanbul, dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında konuştu.
SÜVEYŞ KANALI AÇIKLAMASI
Süveyş Kanalı’nda meydana gelen gemi kazası sonrası kanal faaliyetlerinin aksamasıyla dünya ticaretinde çok ciddi kriz yaşandığının görüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin günlük 9,6 milyar dolar zarara yol açtığının ifade edildiğini bildirdi.
"KANAL İSTANBUL'UN YAPIM ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASINA AZ KALDI"
Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir. Bu kazalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketleri olarak tarihimize geçtiler. Kanal İstanbul Projesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz Boğaz'ımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek. İstanbul Boğazı, kıyılarının mimarisi, tarihi yalılarıyla bir açık hava müzesi. Boğazın kendisi ise bir doğa harikası, suyuyla, canlı yaşamıyla korunacak. İstanbullular denizle artık daha çok buluşacaklar.
Kanal girişinden itibaren deniz akıntısını ve dalga boyunu ölçerek gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan sayesinde gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı."
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