Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı.





Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İHMALLERİMİZİN SONUÇLARI BİLDİĞİMİZDEN FAZLA"

"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."