Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Koca, "İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İHMALLERİMİZİN SONUÇLARI BİLDİĞİMİZDEN FAZLA"
"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."
Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım. pic.twitter.com/hg5UuMt4ch— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 4, 2021
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