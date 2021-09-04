Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Koca, "İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 17:57
Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İHMALLERİMİZİN SONUÇLARI BİLDİĞİMİZDEN FAZLA"

"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."

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