Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceliğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı. Koca, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı.
Bakan Koca, 'Covid-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi' başlıklı oturumda yaptığı konuşmasında, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.
ÖNCELİK: KRONİK HASTALAR
Koca, "Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak Evsensel Sağlık Kapsayıcılığının başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır" dedi.
Koca, kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirtti.
SAĞLIK BAKANLARI DEKLERASYONU KABUL EDİLDİ
İnsan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu vurgulayan Koca, bu yolda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.
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