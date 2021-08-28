Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşı oranını açıkladı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medyadan, “Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84.06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76.12. İkinci doz aşı oranı öğretmenlerde yüzde 72.57. Tüm toplumda yüzde 58.23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?” ifadelerini kullandı. Tüm eğitim çalışanlarının değil, yalnızca öğretmenlerin aşılanma oranının açıklanması dikkat çekti.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, öğrencilerle aynı ortamda bulunan ve uzun süre aynı alanı paylaşacak diğer görevlilerin ve kişilerin de yüzde kaçının aşılı olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydederek “Sadece öğretmenler aşı olduğunda Covid-19 bitmez. Ayrıca velilerin ve 15 yaş üzeri öğrencilerinin ne kadarının da aşılandığının yayımlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.