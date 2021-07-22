Bakan Koca, salgınla mücadelede zayıf noktayı açıkladı

Türkiye'de vaka sayısının yeniden 9 binin üzerine çıktığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarıda bulundu. Salgınla mücadelede zayıf noktayı da vurgulayan Koca, "Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 23:41
Bakan Koca, salgınla mücadelede zayıf noktayı açıkladı
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Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bine dayandı. 

Türkiye'de vaka sayısının yeniden 9 binin üzerine çıktığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha peş peşe uyarılarda bulundu.

Koca, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

  • Yüzde 63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.
  • Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım.

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