Bakan Koca, salgınla mücadelede zayıf noktayı açıkladı

Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bine dayandı.

Türkiye'de vaka sayısının yeniden 9 binin üzerine çıktığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha peş peşe uyarılarda bulundu.

Koca, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

