Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkacak 65 yaş ve üstünü uyararak, "Kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin" dedi.

DHA
21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:37
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş ve üzeri kişileri yasaklarla ilgili uyardı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" ifadelerini kullandı.



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