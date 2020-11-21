Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş ve üzeri kişileri yasaklarla ilgili uyardı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" ifadelerini kullandı.

DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.) — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020



