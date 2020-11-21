Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkacak 65 yaş ve üstünü uyararak, "Kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş ve üzeri kişileri yasaklarla ilgili uyardı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" ifadelerini kullandı.
DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020
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