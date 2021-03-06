Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.
Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.
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