Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.

DHA
06 Mart 2021 Cumartesi, 11:07
Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı
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Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı. 


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