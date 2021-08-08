Bakan Kurum'dan gazeteciye engelleme: Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın

08 Ağustos 2021 Pazar, 16:05

BirGün muhabiri Sarya Toprak, Muğla’ın Marmaris ilçesinin Bayır köyünde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un köylüler ile olan kamuya açık alandaki görüşmesini kayıt altına almak istedi ancak kaydın başından itibaren polislerin “Kameranı kapat” sözlerine maruz kaldı.

“GAZETECİ OLSAN DA ÇEKİM YAPAMAZSIN, KAPAT”

Toprak’ın görevini yapmakta ısrar etmesi üzerine bu kez Bakan Kurum, “Gazeteci olsan da çekim yapamazsın, kapat” diyerek muhabiri engellemek istedi. Bakan’ın sözlerinden sonra polislerin müdahalesiyle karşılaşan Toprak’ın kamerası kapatılmaya çalışıldı.

Toprak, kamerasını kapatmaya yanaşmayınca, polis kendisini zor kullanarak alandan çıkardı.