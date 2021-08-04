Bakan Muş duyurdu: Yangın söndürme ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışlarına inceleme

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:02

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, orman yangınları devam ederken yangın söndürme malzemelerinin fiyatlarına yapılan fahiş zamlarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Muş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1) Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.

2) Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suiistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır.

Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır."



