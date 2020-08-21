Bakan Pekcan duyurdu! Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır" dedi.
Video Haberler
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!