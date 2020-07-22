Bakan Selçuk açıkladı: Evde bakım ücreti yükseldi

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020 Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2020 yılında yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar TL’ye ulaşacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiğini aktardı.

EVDE BAKIM ÜCRETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı.

Bakan Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, “2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardık” dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engellik aylıklarının ödemelerin her ayın 5 ila 9’u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.