Bakan Selçuk: Birçok yoksulluk tanımı var; Mutlak, aşırı, göreceli, nesnel, öznel...

08 Kasım 2020 Pazar, 13:29

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 155 milyar TL’lik bütçesi görüşüldü. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘itirafları’na sahne olan toplantıda işverenlerin aslan payını aldığı, sürekli eriyen İşsizlik Fonu, yoksulluk, amacı dışı kullanılan kamu kaynakları gündeme geldi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Bakan Selçuk, bütçe görüşmelerinde ilk olarak İşsizlik Fonu’nun patronlara peşkeş çekildiğine yönelik eleştirileri yanıtladı. Selçuk, patronlara teşvik ödemelerinin de bu fondan yapıldığını kaydederek, “İşsizlik Sigortası Fonu, sadece işsizlere ödenen bir fon olarak kurulmadı. Fon giderleri, baktığımız zaman, işsizlik sigorta ödemesine gidiyor, teşviklere gidiyor, işbaşı eğitimlerine gidiyor, asgari ücret desteğine gidiyor, aktif işgücü hizmetleri programlarımıza gidiyor” dedi.

YOKSULLUK 'GÖRECELİ'

Habere göre, ulusal ve uluslararası verilere göre tüm ülkenin yoksullaştığını ifade eden muhalefet milletvekillerine karşı çıkan Bakan Selçuk, Türkiye gerçeklerini bir kenara bırakarak aşırı yoksulluğun bittiğini öne sürdü. Çocuklarına ihtiyaçlarını alamadığı için intihar eden ebeveynleri, yoksulluktan kendisini yakan işçileri ve eğitim masraflarını karşılamak için inşaatlarda çalışırken can veren öğrencileri unutan Bakan Selçuk, “Birçok yoksulluk tanımı var. Mutlak yoksulluk var, aşırı yoksulluk var, göreceli yoksulluk var, nesnel yoksulluk var, öznel yoksulluk var. Bunları sizler de biliyorsunuz. Bizim göreceli yoksulluğu da bitirmemiz lazım. Bunu yapmalı mıyız? Tabii ki yapmalıyız. Kim yoksulluktan mutlu olsun ki? Kim halkının yoksul olmasından mutlu olsun? Ama şunu da teslim etmemiz lazım. Aşırı yoksulluk bu ülkede yok artık. Aşırı yoksulluğu sıfırladık, istiyoruz ki göreceli yoksulluğu da azaltabilelim” diye konuştu.

‘HATA PAYI’ KILIFI

Bakan Selçuk, Sayıştay denetçileri tarafından tespit edilen “Bakanlık bütçesinden yapılan hukuksuz ödemeleri” de kabul etti. Vefat eden bazı engelliler için, bakım ve gözetimini sağlayanlara evde bakım ödemesi yapıldığını hatırlatan muhalefete tepki gösteren Selçuk, açıklamasında şunları söyledi:

“Aralık 2019’da 3 bin 12 kişiye ödeme yapıldığı tespit edilmiş. Bir kere, rakamları söylemek ve bütün milletimize, vatandaşlarımıza ‘Bakın, burada usulsüz ödemeler var, yersiz ödemeler var’ demek o kadar kolay bir şey ki. Ama şimdi soralım. Evde bakım ödemesini biz Bakanlık olarak kaç bin kişiye veriyoruz? Yarım milyonu aşkın kişiye veriyoruz. Ya, ne olursunuz, hepinizin telefonunda bir hesap makinesi var, lütfen bölün. Yüzde 0,05 ediyor. Tamam mı? Yani bu hata payıysa olmuş olabilir.”

ÖNCE 'YOK' SONRA 'VAR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, komisyonda birbirinden çelişkili yanıtlara da imza attı. Buna göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir vakfın mütevelli heyeti üyeliğini yapmış olan İsrafil Kışla, 15 Temmuz Vakfı'nın yönetiminde” dedi. Bu iddiaya ilk olarak üç kez üst üste “Hiçbir zaman olmadı” yanıtını veren Bakan Selçuk, Emir'in Resmi Gazete kararını göstermesi üzerine sözlerini değiştirerek, “Cumhurbaşkanımız tarafından atanan yedi üyeden birisidir, kıymetli bir üyemizdir. İsrafil Kışla mütevelli heyetimizin üyesidir” ifadelerini kullandı.