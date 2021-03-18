Bakan Selçuk'tan duygulandıran 18 Mart paylaşımı

18 Mart 2021 Perşembe, 10:59

Selçuk, Twitter hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale Savaşları sırasında mezun veremeyen okulların yer aldığı bir video paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale'de 'bağımsızlık' dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum." ifadelerine yer verdi.

O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de “bağımsızlık” dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. pic.twitter.com/VswitKQrq1 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 18, 2021

"UMUTSUNUZ, GURURSUNUZ EVLATLARIM"

Bakan Selçuk ayrıca, dün Çanakkale şehitlerini ziyaret ederek mezarlarına karanfil bırakan öğrencilerin fotoğraflarını da paylaştı.

Fotoğrafların, "Karanfilleri, şehitlerimizin ebedi istirahatgahına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık." notuyla kendisine ulaştırıldığını aktaran Selçuk, "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.