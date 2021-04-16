Bakan Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri şehit Selçuk Paker'in odasında, seccadesiyle namaz kılıp dua etti.
Süleyman Soylu, 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir'in evinde iftar yaptı.
Bakan Soylu, şehit Paker'in odasında şehidin seccadesinde namaz kılıp dua etti.
O anları ise şehidin annesi Sevgi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.
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