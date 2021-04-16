Bakan Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri şehit Selçuk Paker'in odasında, seccadesiyle namaz kılıp dua etti.

(İHA)
16 Nisan 2021 Cuma, 11:55
Bakan Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı
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Süleyman Soylu, 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit olan  Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir'in evinde iftar yaptı.

Bakan Soylu, şehit Paker'in odasında şehidin seccadesinde namaz kılıp dua etti.

O anları ise şehidin annesi Sevgi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.


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