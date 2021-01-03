Bakan uyuşturucuyla mücadeleyi ‘çatır çutur’ duyurdu

03 Ocak 2021 Pazar, 12:41

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında “Oooh! paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh!” çıkışıyla çok konuşulan Soylu bu kez de “Çatır çutur”a geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleyi “Çatır çutur devam” diyerek duyurdu.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Soylu, “2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti! 229.156 kişi gözaltı, 23.693 kişi tutuklandı, 23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi. Ölümler ise 2017’de 941 iken 175’e düştü. 'Bataklık' dahil 158.674 operasyon yapıldı. Çatır çutur devam” ifadelerini kullandı.