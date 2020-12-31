Bakan Varank'tan Eren Erdem'e ilginç 'gizli tanık' davası
CHP eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendisine açtığı davayı duyurdu.
CHP eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendisine açtığı davayı duyurdu.
Eren Erdem, Mustafa Varank'ın kendisine açtığı davayı şu sözlerle anlattı:
"Tutuklu olarak 500 gün kaldığım davada, aleyhimdeki tek delil olan “GİZLİ TANIK,” duruşmada çıkıp; “telkin altında Eren Erdem’e iftira ettim, bana Mustafa Varank’ın ekibi telkin yaptı” demişti. Ve bu kumpas, böylece çökmüş, kumpasçılar rezil rüsva olmuşlardı.
Bende, mahkeme tutanaklarını ve gizli tanığın ifadelerini göstererek bir açıklama yapmış, Varank’ın bu hareketini “tutanaklarla” göstermiştim. Bu konuda, bana bir dava açılmış. Yarın 10:50’de Çağlayan İstanbul 34. asliye’de duruşması var! İnanılır gibi değil.
Pişkinliğin ve utanmazlığın böylesi! Mustafa Varank, hem beni tutuklatan gizli tanığa para vaadedip yalan söyletiyor; gizli tanık bunu itiraf edince; bana dava açıyor! Ve mahkeme bu davayı kabul ediyor! Yarın 10:50’de Varank rezil rüsva olacak."
1- Tutuklu olarak 500 gün kaldığım davada, aleyhimdeki tek delil olan “GİZLİ TANIK,” duruşmada çıkıp; “telkin altında Eren Erdem’e iftira ettim, bana Mustafa Varank’ın ekibi telkin yaptı” demişti. Ve bu kumpas, böylece çökmüş, kumpasçılar rezil rüsva olmuşlardı. ++— Eren Erdem (@erenerdemnet) December 30, 2020
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