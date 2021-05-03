Derya Yanık'ın göreve gelişinden itibaren skandal ifadeleri eski aile bakanlarını aratmadı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, “23 Nisan’da neden olduğu skandalla seleflerini aratmadığına” dikkat çeken Bulut, “Bu ülke, ‘Bir kereden bir şey olmaz’, ‘Çocuk istismara uğruyorsa çığlık atsın’, ‘Yoksulluk bitti, refahı bölüşüyoruz’ diyen aile bakanlarını gördü. İsimler değişiyor, skandallar aynı kalıyor. Yeni bakan da seleflerinin izinden gidiyor” dedi.

CHP’li Bulut’un çalışmasında Aile Bakanlığı koltuğuna oturan isimlerin geçmişte tartışmalara yol açan şu sözlerine yer verildi:

- Ayşenur İslam, çocukların cinsel istismarına ilişkin verdiği tavsiyede, “‘Annelere çok basit bir şey öğretebilirim. Çocuklara çığlık atmayı öğretmeleri gerekiyor” dedi. İslam, “TOKİ’de artık 1+1 dairelere izin vermeyeceğiz, bu tip daireler aile yapısına uygun değil” ifadelerini de kullandı.

- Sema Ramazanoğlu, cinsel istismar ve saldırı haberleri için “Sık verilmesi aileleri rencide ediyor” dedi. Karaman’daki Ensar Vakfı’nda 45 çocuğun cinsel istismarına ilişkin, “Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” görüşünü paylaştı.

- Fatma Betül Sayan Kaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’ne ilişkin açıklamasında, “İnanıyoruz ki Allah insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez” dedi.

‘EŞCİNSELLİK TEDAVİ EDİLMELİ’

- Selma Aliye Kavaf, “Ben, eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilmesi gereken bir şey bence” dedi.

- Zehra Zümrüt Selçuk, salgın döneminde işsizlik ve yoksullukla karşı karşıya kalan milyonları görmezden gelerek, “Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Artık refahı paylaşma aşamasına geçtik” açıklamasında bulundu. Koronavirüsün meslek hastalığı kabul edilmesi talebiyle ilgili de “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” görüşünü paylaştı.

‘NE İLK NE DE SON’

CHP’li Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, 23 Nisan’da neden olduğu skandalın ne ilk ne de son olduğuna dikkat çekti. AKP’li aile bakanlarının geçmişte de çok sayıda skandala imza attığını vurgulayan Bulut, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda sadece isimler değişiyor, skandallar aynı kalıyor” diye konuştu. Bulut, Derya Yanık’ın da koltuğa oturur oturmaz skandala imza attığına dikkat çekerek “Bakan Yanık, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devrettiği, kimliği gizli tutulması gereken devlet koruması altındaki bir çocukla birlikte kameralara poz verdi. Hukuki ve etik kurallar ihlal edildi” ifadelerini kullandı.