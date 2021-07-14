Bakan Yardımcısı Ersoy, tütün üreticilerine "Elebaşları" dedi

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:28

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin dünkü görüşmeleri sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a, tütün eylemleri sonrasında tutuklanan tütün üreticileri soruldu.





Ersoy’un izinsiz yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan tütün üreticilerine “elebaşı” demesi, Komisyon’da tartışmalara neden oldu. Ersoy, Adıyaman’daki tütün protestoları sırasında yolun kapatıldığını ve bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyledi.

Ersoy ile CHP’li Tutdere arasında şu tartışma yaşandı:

“Tutdere: Yol açıldı, yanlış bilgi veriyorsunuz. Yol açıldı, doğru bilgi verin.

Ersoy: Ben doğru bilgi veriyorum.

Tutdere: Ben olay yerindeydim, yanlış bilgi veriyorsunuz.”

“ELEBAŞLARIYLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLADI”

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, yaşanan tartışmanın ardından sözlerine devem eden Bakan Yardımcısı Ersoy, gözaltına alınan tütün üreticilerine “elebaşları” demesi tartışma yarattı. Ersoy, “Çok uzun mücadele ve müzakereler sonucu on iki saat sonra yol açılmış ve bu mağduriyetlere neden olan elebaşlarıyla ilgili adli süreç başlatılmış; 10 kişinin 4’ü Adıyaman Merkez’den, 6’sı Çelikhan’dan bundan dolayı tutuklanmıştır” diye konuştu.

Tutdere de Ersoy’a tepkisini şöyle dile getirdi:

“Bakan Yardımcısının yaptığı açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Bakan Yardımcısı, Adıyaman’da onuru için, ekmeği için alanlara çıkan insanları elebaşı olarak değerlendirdi. Tutuklananlardan bir tanesi, Mustafa Sonkaya, MHP’li belediye meclis üyesidir. Kendi ekmeği için sahaya çıkmıştır. Abdurrahman Özbayrak, 66 yaşında; kırk yıldır tütün üreticiliği yapıyor. Yurttaşlarımız tütüne duydukları hassasiyet nedeniyle meydanlara çıktılar. Tütün, Adıyaman’ın ortak paydasıdır. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Adıyaman’daki bütün insanlar tütün konusunda hassas ve duyarlıdır. Dolayısıyla tütün emekçilerini “elebaşı” olarak nitelendirmenizi doğru kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum.”