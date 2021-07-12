Tütün satışı eylemcilerine 10 tutuklama
Adıyaman'da, yeni düzenleme kapsamında tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmaları sonrası gözaltına alınan 16 tütün üreticisinden 10'u tutuklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine katılan çok sayıda tütün üreticisi yurttaş gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 10'u tutuklandı.
Gözaltına alınanlardan 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTDERE'DEN TEPKİ
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, karara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Tutdere, "Adıyaman’da tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğüne tepki gösteren, Anayasal haklarını kullanan 10 tütün üreticisi, Anayasa ve kanuna aykırı olarak, keyfi bir kararla tutuklandılar. Yabancı çiftçiye ödül, yerli çiftçiye hapis. Bu mu adaletiniz" ifadelerini kullandı.
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