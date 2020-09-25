Bakanlık, İstanbul Büyükşehir’de yetki tespitini yandaş Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’e verdi

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

CHP’ye kaptırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sürekli engel çıkaran hükümet, bu kez de sendikal alanda tartışma yaratan ve tepki çeken bir karara imza attı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk-İş’e bağlı Belediyeİş Sendikası’nı 11 ay beklettikten sonra yetki tespitini Hakİş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na verdi.

Kararın açıkça yasaya aykırı olduğunu vurgulayan Belediye-İş Başkanı Nihat Yurdakul, “Bunun adı emek hırsızlığıdır” dedi. Belediye-İş karara karşı dava açacak. Sendikal mevzuat gereği toplusözleşme süreci sendikaların işyerlerinde yetki tespit başvuruları ile başlıyor. Çoğunluğu sağlayan sendikaya tespitin ardından yetki veriliyor.

Sonrasında da yetkiyi alan sendika işveren ile toplusözleşme masasına oturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin ardından sendikalar örgütlenme çalışmalarına hız verdi. Belediye-İş Sendikası, İSTON, İSBAK ve büyükşehirde örgütlendi. Çoğunluğu sağladı. Kültür AŞ, İETT, İSFALT ve İSPARK’ta ise Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın çoğunluğu bulunuyor.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası gereği, İSTON, İSBAK ve büyükşehirde çoğunluğu sağlayan Belediye-İş Sendikası’na bu işyerlerinde yetki tespitinin verilmesi gerekiyordu. Ancak bu yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Belediyeİş’in başvurusunu 11 ay beklettikten sonra farklı bir uygulamaya gitti. Her işletme için ayrı ayrı yetki verilmesi gerekirken, bütün işletmelerin hepsi birlikte değerlendirerek Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na yetki tespiti verildi. Devamında Hizmet-İş, sözleşme için yetki alacak. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, aynı zamanda Hak-İş’in de başkanı.

‘BAŞKA YERDE ÖRNEĞİ YOK’

Belediye-İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul, yasanın açık, net olduğunu, her işletmeye ayrı yetki verilmesi gerektiğini vurguladı. Kuruluşundan bugüne İETT’ye ve diğer işletmelere hep ayrı ayrı yetki verildiğine, ayrı ayrı toplusözleşme imzalandığına işaret eden Yurdakul, bir önceki dönemde de bu uygulamanın devam ettiğine dikkat çekti.

Yurdakul’un verdiği bilgiye göre, bakanlık hukuka aykırı kararıyla, kuruluşundan bugüne ayrı toplusözleşme imzalayan İETT’yi, 23 Haziran seçimleri öncesi ayrı ayrı yetki alıp ayrı ayrı toplusözleşme imzalayan İstanbul Büyükşehir, İSPARK, İSTON, İSFALT, İSBAK ve KÜLTÜR A.Ş. işyerlerini aynı yetki tespitine dahil etti. Ankara ve İzmir’de de işletmelere ayrı ayrı yetki verildiğine işaret eden Yurdakul, “Başka hiçbir yerde örneği yok. Bunun ne yasada ne de hukukta karşılığı var. Bu düpedüz vicdansızlıktır. Bunun adı emek hırsızlığıdır. Aylardır gecemizi gündüzümüze kattık, örgütlendik. En küçük yasal boşluğumuz yok” dedi.

ATALAY BELEDİYE-İŞ’TE

Kararın ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Belediye-İş’e gitti. Neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. “Türk-İş yanımızda” diyen Yurdakul, “Bu işçi sınıfına, emeğe yapılan bir saldırıdır. Emekten, doğrudan yana olan herkesin buna karşı çıkması lazım. Yetkiyi kendi adamlarımız dedikleri, kendi sendikamız dedikleri yere veriyorlar. İşverenin, siyasi partinin, iktidarın sendikası mı olur? İşçinin sendikası olur” dedi.

Belediye-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada da yetki tespitinin hukuka aykırı bir şekilde Hizmet-İş’e verildiği belirtilerek, “Boşuna dememişler, ‘tezekten terazinin b.ktan olur dirhemi’” ifadesi kullanıldı.