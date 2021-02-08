Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ soruşturmasında 54 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- İstanbul barajlarında son durum
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- İstanbul barajlarında son durum
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu