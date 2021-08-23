Balıkesir’de düğün yemeğinden zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:08

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi düğün sonrası mide bulantısı şikayeti ile Sındırgı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kısa sürede kalabalıklaşan hastane koridorlarında herkesin aynı düğünden geldiği anlaşılınca zehirlenmenin düğün yemeğinden olabileceği öngörüldü. Ekipler tarafından yemeklerden numune alınırken, hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



ÖTE YANDAN DÜĞÜN YEMEĞİNDE ETLİ YEMEK, PİLAV, AYRAN, TATLI VE SU VERİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yemek dolayısı ile sağlığı bozulan vatandaşların bilgisini alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise hastaneye giderek bilgi aldı. Vatandaşlarla konuşan Başkan Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşların genel olarak sağlıklarının yerinde olduğunu ve serum tedavisi uygulandığını söyledi.