Balkonda otururken başına kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de silahlı kavgada evinin balkonunda otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta 20 Ekim'de evinin balkonunda oturduğu sırada çıkan silahlı kavgada tüfekle başından ağır yaralanan Taner Çakmak (33), Başiskele'de tedavi altında olduğu özel hastanede hayatını kaybetti.
Çakmak'ın cenazesinin, memleketi Amasya'da toprağa verileceği öğrenildi.
Körfez ilçesinde 20 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş edilmesi üzerine evinin balkonunda oturan Taner Çakmak başından yaralanmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan F.T. (30) ve arkadaşı F.K. (50) tutuklanmıştı.
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