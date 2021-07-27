HDP, Diyarbakır'da artan intiharları Meclis gündemine taşıdı

27 Temmuz 2021 Salı, 15:50

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunan HDP'li Tosun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan intiharların, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyadaki ölümle sonuçlanan intihar ortalamasının neredeyse iki buçuk katı olduğunu belirtti. İlçede son bir yılda 29 kişinin intihar ettiğini vurgulayan Tosun, intiharların 18’inin ölümle sonuçlandığını, ölenlerin 6’sının kadın, 12’sinin de erkek olduğu bildirdi.

SOSYO-EKONOMİK Mİ CİNAYET Mİ?

Bölgede yaşanan intiharların sosyo-ekonomik sorunlardan kaynaklı olabileceğine yönelik açıklamalar yapıldığını ifade eden Tosun, yerel kaynakların ise ölümlerin cinayet olabileceği yönünde iddialarda bulunduğunu kaydetti.

HDP’li Tosun, önergesinde şu soruları yöneltti:

- İntihar şüphesi olup vakalardan kaçı için cinayet soruşturması açılmıştır?

- İntihar eden kadınların şiddete maruz kalması, cinayete kurban gitmesine ilişkin herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı soruşturmaya müdahil midir?

- Ayşe T., Mizgin Ş. ve kayıtlara intihar olarak geçen vakalarda soruşturma hangi aşamadadır?

- Silvan’da intihar vakalarına ilişkin Bakanlığınızın çalışmaları nelerdir?