Bursa’da AKP İl Başkanlığı binasında intihar girişimi

Bursa’da bir şahıs AKP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:47
Bursa’da AKP İl Başkanlığı binasında intihar girişimi
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Bursa'da, Şehreküstü Meydanı’nda bulunan AKP Bursa İl Başkanlığı binasının çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.


Çevredeki yurttaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

İntihar etmek için çatıya çıkan şahıs, polis ekiplerinin çabasıyla ikna edildi. Şahsın ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü belirtildi.


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