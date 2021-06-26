Bangladeşli din görevlisi bir emojiye karşı fetva çıkardı
3 milyondan fazla takipçisi bulunan Bangladeş'te bir din görevlisi, Facebook'taki bir emojiye karşı fetva yayımladı. Din görevlisi, Facebook'ta 'haha' emeojisi kullananların birbiriyle nasıl dalga geçtiklerini tartıştı ve bunun "haram" olduğunu öne sürdü.
Bangladeş'te bir din görevlisi, Facebook'taki bir emojiye karşı fetva çıkardı. Ahmadullah adıyla bilinen, Facebook'ta ve YouTube'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan din görevlisi, cumartesi günü üç dakikalık bir video yayımladı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, din görevlisi videoda Facebook'ta kullanıcıların birbiriyle nasıl dalga geçtiklerini tartıştı ve bunun "haram" olduğunu öne sürdü.
"Bugünlerde karşımızdakiyle dalga geçmek için Facebook'un ‘haha' emojisini kullanıyoruz" diyen Ahmadullah'ın videosu 2 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Din görevlisi, videoda şu ifadeleri kullandı:
"Eğer ‘haha' emojilerini sadece eğlence amaçlı kullanıyorsak ve gönderiyi paylaşan kişi de sadece eğlence amaçlı paylaşmışsa, ortada bir sorun yok. Fakat emojiyi sosyal medyada gönderi paylaşan veya yorum yapan kişileri küçümsemek ya da onlarla dalga geçmek için kullanıyorsanız, bu İslam'da tamamen yasak bir şey."
Binlerce kullanıcının yorum yaptığı videoda bazıları Ahmadullah'ı haklı bulurken, bazıları da dalga geçmek amacıyla "haha" emojisi kullandı.
Din görevlisi, sözlerine şöyle devam etti:
"Allah rızası için sizi bu davranışı yapmaktan sakınmaya davet ediyorum. Biriyle dalga geçmek için ‘haha' emojisini kullanmayın. Eğer bir Müslümanı incitirseniz size beklemediğiniz şekilde kötü ifadeler kullanarak yanıt verebilir."
Ahmadullah, ülkede son dönemlerde ortaya çıkan ve internet üzerinden yayınlar yapan din görevlilerin biri olarak biliniyor. İnternette çok sayıda takipçisi var ve videoları birçok etkileşim alıyor.
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