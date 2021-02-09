Bank of America'dan TL'de yeni pozisyon kararı

09 Şubat 2021 Salı, 13:54

Dolar/TL 'nin 14 günlük göreceli güç endeksinin bu yıl ikinci defa 30 seviyesinin altına düştüğüne değinen kurum, bunun Döviz çiftlerinin çok fazla ve çok hızlı yükseldiğine işaret ettiğini söyledi.

Banka "Dolardaki teknik bir geri dönüş ve ABD enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi riski arbitrajlı işlemlere zarar verecektir." dedi.

Bank of America'nın Türkiye'de para politikası yetkililerinin gelecekteki toplantıdan sonra bir daha faiz artırımına gitmeyeceğini öngördü.

Paylaştığı bir araştırma notunda, "Türk Lirası'na karşı bakış açımız negatife dönmüş değil, benzerlerine kıyasla gösterdiği olumlu performansı ortaya çıkaran nedenler şu anda fiyatlamalara dahil edilmiş olabilir." diyen Bank of America Analisti David Hauner, "Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda da faiz artırmasını bekliyoruz fakat bu faiz artırılan son toplantı olabilir." diye belirtti.

Kaynak: bloomberght



