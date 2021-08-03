Banka devi JP Morgan, Türkiye'ye yönelik faiz beklentisini açıkladı
Yatırım bankası JP Morgan, enflasyonun Temmuz'da iki yılın zirvesini görmesinin ardından Türkiye için faiz indirim tahminini düşürdü ve faiz indirimine daha geç gidileceğini öngördü.
JP Morgan, daha önce Ekim, Kasım ve Aralık'ta 50'şer baz puan indirime gidileceğini öngörmüştü.
JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci yayımlanan araştırma notunda, "Temmuz verisinin ardından, ilk faiz indirimi beklentimizi geri çektik. Şimdi sadece bu yılın son iki ayında 50'şer baz puan indirime gidilmesini bekliyoruz" dedi.
'BELİRSİZLİKLER YARATIYOR'
Cebeci, "2022'nin sonunda faiz oranının önceki tahminimiz olan yüzde 14.5 yerine yüzde 15 olmasını bekliyoruz ancak her zamanki gibi makroekonomik ve siyasi pek çok etken önemli belirsizlikler yaratıyor" diye ekledi.
İKİ YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Tüketici enflasyonu TL'de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında yüzde 18.95 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstererek iki yılın zirvesini gördü ve yüzde 19 olan politika faizine yaklaştı.
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