Barcelona, yeni kaptanlarını tanıttı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:25

Barcelona, yeni sezon öncesi Lionel Messi depremi yaşadıktan sonra yaralarını sarmaya başlıyor. Lionel Messi'den boşalan liderlik görevini La Masia'dan yetişen futbolcularla doldurmayı amaçlayan Barcelona, Sergio Busquets'i birinci, Gerard Pique'yi ikinci, Sergi Roberto'yu üçüncü, Jordi Alba'yı ise dördüncü kaptanlık görevine getirdi.

Katalan ekibinde uzun yıllardır forma giyen Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergi Roberto'dan oluşan ekip, Pedri ve Fati gibi genç yıldızlara mentorluk sağlayarak Barcelona'yı eski günlerine döndürmeye çalışacak.